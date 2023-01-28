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Сегодня, 12:48

Боков: «Не думаю, что уход Малкома даст «Спартаку» дополнительные шансы в чемпионской гонке»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший защитник сборной России Максим Боков прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего «Зенита» Малкома в «ПСЖ».

«Если клуб работает на благо футболиста, а футболист на благо клуба, то почему не стоит отпускать? Найдут общий язык, и поедет выступать за другую команду. У «Зенита» достаточно резервов, чтобы заменить его. Не думаю, что это даст «Спартаку» дополнительные шансы в чемпионской гонке. У «Зенита» и так все хорошо», — приводит слова Бокова Metaratings.ru.

Ранее сообщалось, что Малком готов перейти из питерской команды в «ПСЖ».

25-летний бразилец играет за «Зенит» с 2019 года. Его действующее соглашение с командой рассчитано до лета 2027 года.

В текущем сезоне он провел 23 матча за питерскую команду во всех турнирах, забил 15 голов и отдал семь результативных передач. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 24 миллиона евро.

Источник: https://metaratings.ru/news/bokov-ne-dumayu-chto-ukhod-malkoma-dast-spartaku-dopolnitelnye-shansy-v-chempionskoi-gonke-223414/

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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