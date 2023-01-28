Боков: «Не думаю, что уход Малкома даст «Спартаку» дополнительные шансы в чемпионской гонке»

Сегодня, 12:48
Бывший защитник сборной России Максим Боков прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего «Зенита» Малкома в «ПСЖ».
«Если клуб работает на благо футболиста, а футболист на благо клуба, то почему не стоит отпускать? Найдут общий язык, и поедет выступать за другую команду. У «Зенита» достаточно резервов, чтобы заменить его. Не думаю, что это даст «Спартаку» дополнительные шансы в чемпионской гонке. У «Зенита» и так все хорошо», — приводит слова Бокова Metaratings.ru.
Ранее сообщалось, что Малком готов перейти из питерской команды в «ПСЖ».
25-летний бразилец играет за «Зенит» с 2019 года. Его действующее соглашение с командой рассчитано до лета 2027 года.
В текущем сезоне он провел 23 матча за питерскую команду во всех турнирах, забил 15 голов и отдал семь результативных передач. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 24 миллиона евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования