Максим Боков: «Ростов» и «Ахмат» порадуют болельщиков хорошей игрой»

Бывший защитник «Ахмата» Максим Боков поделился ожиданиями от матча 13-го тура РПЛ между грозненской командой и «Ростовом».

«Прекрасная погода в Ростове, отличный стадион. И две команды, которые любят атаковать и комбинировать. Думаю, что «Ростов» и «Ахмат» порадуют болельщиков хорошей игрой. Много голов не могу обещать, но однозначно забитые мячи будут. И качественный футбол», — приводит слова Бокова «РБ Спорт».

Встреча между «Ростовом» и «Ахматом» пройдет в субботу, 26 октября, в Ростове-на-Дону.