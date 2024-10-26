Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 08:25

Максим Боков: «Ростов» и «Ахмат» порадуют болельщиков хорошей игрой»

Telegram Дзен

Бывший защитник «Ахмата» Максим Боков поделился ожиданиями от матча 13-го тура РПЛ между грозненской командой и «Ростовом».

«Прекрасная погода в Ростове, отличный стадион. И две команды, которые любят атаковать и комбинировать. Думаю, что «Ростов» и «Ахмат» порадуют болельщиков хорошей игрой. Много голов не могу обещать, но однозначно забитые мячи будут. И качественный футбол», — приводит слова Бокова «РБ Спорт».

Встреча между «Ростовом» и «Ахматом» пройдет в субботу, 26 октября, в Ростове-на-Дону.

Источник: «РБ Спорт»

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Гаврилов предложил сыграть с командой кладбища, а бывший тренер «Спартака» нашел плюсы. Что случилось после того, как сборная России узнала своих будущих соперников
В Коркино произошло возгорание дома и автомобиля после волнений местных жителей
Израиль атаковал военные объекты на территории Ирана. Главное
Василий Пельмень не смог стать чемпионом лиги Power Slap по пощечинам
ЦИК Молдавии утвердил итоги референдума по евроинтеграции
Овечкин забил второй гол в сезоне в матче «Вашингтона» с «Филадельфией»
Материалы сюжета РПЛ, 13-й тур: «Зенит» — «Локомотив» и другие матчи
Семак дал отдых, Галактионов нагрузил — чья стратегия сработает? «Краснодар» повторит достижение «Зенита»? Сохранит ли Рахимов пост? Интриги 13-го тура РПЛ
РПЛ, 13-й тур, расписание и результаты: ЦСКА — «Факел», «Ростов» — «Ахмат» и другие матчи
ЦСКА — «Факел»: во сколько начнется и где смотреть трансляцию матча РПЛ
Арсений Логашов: «У «Зенита» посильнее коллектив, чем у «Локомотива»
«Зенит» победит «Локомотив», а «Спартак» проиграет «Пари НН». Прогнозы на 13-й тур РПЛ
В «Акроне» довольны летними трансферами клуба
Сегодня
Вчера
Неделя