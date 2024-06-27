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Сегодня, 20:33

Отец вратаря Бокова: «Данила попрощался с «Чайкой». Сейчас все зависит от ЦСКА»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший защитник ЦСКА Максим Боков прокомментировал будущее своего сына Данилы Боков.

21-летний вратарь принадлежит армейцам. Минувший сезон он провел во второй лиге, выступая на правах аренды за «Чайку».

«Будем ли продлевать аренду Данилы в «Чайке»? Нет, я думаю, что с «Чайкой» уже попрощались. Скорее всего, это будет другая аренда. Сейчас все зависит уже от ЦСКА. Пока Данила вернулся и тренируется вместе с командой, а дальше уже будем искать. Готовы рассмотреть вариант с трансфером? Готовы, всегда готовы. И, как говорится, опять же, все на усмотрение клуба. Куда этот трансфер будет, и желание самого Данилы», — приводит слова Бокова-старшего «Спорт День за Днем».

Источник: Спорт День за Днем
Максим Боков
ФК ЦСКА (Москва)
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