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16 февраля, 22:47

Боков отреагировал на слова Каманцева: «До хороших судей им еще работать и работать»

Алина Савинова
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Экс-игрок ЦСКА и сборной России Максим Боков прокомментировал высказывание главы департамента судейства РФС Павла Каманцева.

Ранее Каманцев заявил, что российские судьи лучше, чем футболисты.

«Как можно их сравнивать? Если у него такое мнение, флаг ему в руки. До хороших судей им еще работать и работать.

Я очень хорошо знаю наших старых рефери, которые обслуживали матчи в советские времена. И все в один голос говорят, что сейчас молодые судьи какие-то строгие, манерные. Надо быть проще, надо разговаривать с игроками», — цитирует Бокова Metaratings.ru.

В текущем сезоне лидером среди арбитров по проведенным играм является Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга. На его счету 14 матчей.

 

Источник: https://metaratings.ru/news/bokov-o-slovakh-kamanceva-do-khoroshikh-sudei-im-eshyo-rabotat-i-rabotat-228511/
Максим Боков
Павел Каманцев
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