Боков отреагировал на слова Каманцева: «До хороших судей им еще работать и работать»

16 февраля, 22:47
Экс-игрок ЦСКА и сборной России Максим Боков прокомментировал высказывание главы департамента судейства РФС Павла Каманцева.
Ранее Каманцев заявил, что российские судьи лучше, чем футболисты.
«Как можно их сравнивать? Если у него такое мнение, флаг ему в руки. До хороших судей им еще работать и работать.
Я очень хорошо знаю наших старых рефери, которые обслуживали матчи в советские времена. И все в один голос говорят, что сейчас молодые судьи какие-то строгие, манерные. Надо быть проще, надо разговаривать с игроками», — цитирует Бокова Metaratings.ru.
В текущем сезоне лидером среди арбитров по проведенным играм является Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга. На его счету 14 матчей.