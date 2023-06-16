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Максим Боков: «Сейчас все в ЦСКА как дома, но без раскидывания носков»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший защитник «Зенита» и ЦСКА Максим Боков рассказал, за счет чего армейский клуб может навязать сине-бело-голубым борьбу за титул.

«Начнем с того, что ЦСКА в этом сезоне уже обыграл «Зенит» в матче второго круга РПЛ (0:1). И тут я не вижу какой-то сенсации. Эта была победа по делу. Что бы ни говорили зенитовцы, при всем к ним уважении. И таких игр нужно больше, просто более сосредоточенно играть. У «Зенита» состав мощнее, там больше опытных игроков, многие из которых сидят на скамейке и ждут своего шанса. У ЦСКА зато больше молодых, они тоже ждут своего шанса. В этом разница. Ее можно преодолеть качеством игры, стабильностью выступлений», — приводит слова Бокова «РБ Спорт».

Также он отметил важные изменения, произошедшие в ЦСКА с приходом тренера Владимира Федотова.

«Над отметить тренера Владимира Федотова, который привнес в команду что-то свое, семейную атмосферу, сплотил игроков. Сейчас создается впечатление, что все в ЦСКА как у себя дома. Но без раскидывания носков в разные стороны, а со всем уважением к своему дому. Этим славился армейский клуб в прежние времена, в этом залог его успехов», — сказал Боков.

В сезоне-2022/23 ЦСКА занял второе место в чемпионате России и выиграл FONBET Кубок России.

Источник: РБ Спорт
Максим Боков
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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