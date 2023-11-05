Боков: «Краснодар» продержится лидером до зимнего перерыва»

Экс-защитник «Зенита» и сборной России Максим Боков высказался о лидерах первой части чемпионата России-2023/24.

«Зениту» в этом чемпионате будет нелегко. Конец сезона еще впереди. Когда будет последняя игра — тогда посмотрим, останутся ли краснодарцы на первом месте или нет, а до зимнего перерыва, конечно, продержатся», — цитирует Бокова Metaratings.ru.

«Краснодар» с 31 очком лидирует в чемпионате России-2023/24 после 14 туров. «Зенит» занимает 2-е место, отставая от самарцев на 2 очка. До зимней паузы в РПЛ пройдут еще 4 тура.