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Сегодня, 17:30

Боков: «Краснодар» продержится лидером до зимнего перерыва»

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Экс-защитник «Зенита» и сборной России Максим Боков высказался о лидерах первой части чемпионата России-2023/24.

«Зениту» в этом чемпионате будет нелегко. Конец сезона еще впереди. Когда будет последняя игра — тогда посмотрим, останутся ли краснодарцы на первом месте или нет, а до зимнего перерыва, конечно, продержатся», — цитирует Бокова Metaratings.ru.

«Краснодар» с 31 очком лидирует в чемпионате России-2023/24 после 14 туров. «Зенит» занимает 2-е место, отставая от самарцев на 2 очка. До зимней паузы в РПЛ пройдут еще 4 тура.

Источник: Metaratings
Максим Боков
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
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