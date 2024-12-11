Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Премьер-лига (РПЛ). Новости

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:26

Максим Боков заявил, что зимой сын может покинуть ЦСКА

Telegram Дзен

Бывший футболист ЦСКА Максим Боков ответил на вопрос о том, может ли его сын вратарь армейцев Данила Боков покинуть красно-синих во время зимнего трансферного окна.

«Возможно ли, что зимой Данила уйдет из ЦСКА в другую команду? Да. Это будет зависеть от руководства, от него самого и от тех клубов, которые захотят его приобрести. Пока переговоров нет, есть только мысли. А дальше будет видно», — цитирует «РБ Спорт» Бокова.

В этом сезоне 22-летний Боков не провел ни одного матча за ЦСКА. Контракт вратаря с московским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Источник: bookmaker-ratings.ru
Максим Боков
ФК ЦСКА (Москва)
Читайте также
Хлусевича отправляют в «Зенит». Трансферные слухи РПЛ
В Канаде ответили на слова Трампа о присоединении страны к США
Минобороны РФ сообщило об атаке ВСУ на аэродром в Таганроге ракетами ATACMS
Гонорар Усика за реванш с Фьюри составит 114 миллионов долларов
Группа Тутберидзе провела открытую тренировку перед чемпионатом России
Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили расписание ЕГЭ и ОГЭ в 2025 году
Сегодня
Вчера
Неделя