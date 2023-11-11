Максим Деменко: «Для «Зенита» даже лучше, что он не смог победить «Краснодар»

Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко прокомментировал результат матча 15-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1).

«Для «Зенита» даже лучше, что команда сегодня не смогла победить, — приводит «РБ Спорт» слова Деменко. — Если команда Семака не подойдет к зимнему перерыву на первом месте, то это разозлит ее. А в таком случае зимой может быть серьезное укрепление состава и слабых зон».

Эксперт заявил, что чемпионат России становится интереснее.

«Что касается краснодарцев, то они доказали сегодня, что являются претендентами на титул. «Зенит» уже иначе будет смотреть на «быков» и видеть в них достойных соперников. Радует, что наш чемпионат становится интереснее и борьбу фаворитам может навязать любая команда. Что касается сегодняшней игры, то результат закономерен, победить могли обе команды, но получилась ничья», — сказал Деменко.

«Краснодар» (32 очка) завершил первый круг на первом месте, «быки» на 2 очка опережают «Зенит».