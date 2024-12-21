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Премьер-лига (РПЛ). Новости

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Сегодня, 22:00

Деменко: «Думаю, что Зиньковский вписался бы в игру, например, «Краснодара»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко оценил игру полузащитника красно-белых Антона Зиньковского в текущем сезоне РПЛ.

«Зиньковский стал для меня одним из главных разочарований этого сезона, да и года, пожалуй. Антон — хороший игрок, достаточно креативный и быстрый. Сложно сказать, почему он не играет в основном составе. На него не делал ставку Абаскаль, Станкович тоже не доверяет. Все идет к тому, что Зиньковский сменит клуб. Он подошел бы многим командам РПЛ. Думаю, что Антон вписался бы в игру, например, «Краснодара». На месте «быков» я бы присмотрелся к Антону. Посмотрим, куда футбольная дорога приведет его в следующем году. Но важно понимать, что Зиньковскому нужно доверие тренера. Если он уйдет из «Спартака», то Антону нужно будет выбрать команду, где ему будут доверять», — приводит слова Деменко «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 26-летний Зиньковский провел за «Спартак» 13 матчей во всех турнирах и отдал 3 голевые передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.

Источник: РБ Спорт
Антон Зиньковский
Максим Деменко
ФК Спартак (Москва)
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