Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 07:15

Деменко — о голевых передачах Дзюбы: «Он стал думать более рассудительно»

Telegram Дзен

Бывший российский футболист Максим Деменко прокомментировал результативность нападающего «Акрона» Артема Дзюбы в нынешнем сезоне.

«Я думаю, что есть футболисты, которым важнее партнера наградить, чем даже себя. Я бы не говорил о неуверенности. Просто есть моменты, которые раньше бы Артем брал на себя. Сейчас он думает более рассудительно: «Зачем я буду рисковать, когда могут отдать в более удобную позицию?» — приводит слова Деменко Vprognoze.ru.

36-летний россиянин подписал контракт с командой 12 сентября — в последний день летнего трансферного окна в РПЛ. Футболист заключил соглашение до конца сезона-2024/25.

Дзюба отдал в матче против «Краснодара» две голевые передачи. Всего на его счету три результативных паса в трех сыгранных встречах за тольяттинцев.

Источник: Vprognoze.ru
Артем Дзюба
Максим Деменко
Футбол
РПЛ
ФК Акрон

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Магнус Карлсен высказался против возвращения российских шахматистов
В бундестаге направили вопросы кабмину ФРГ из-за атаки ВСУ на Курскую область
Боксер Даниэль Дюбуа победил Энтони Джошуа и защитил титул IBF
Экс-канцлер ФРГ заявил об исторической невозможности победить Россию военным путем
Глушенков заявил, что матчи сборной России с Вьетнамом его не мотивируют
Семак объяснил, зачем выпускает Соболева, Дзюба уже переиграл скептиков, а ЦСКА продлил кошмарную серию. Что произошло после побед «Зенита» и «Краснодара» в РПЛ
Материалы сюжета РПЛ, 9-й тур: «Спартак» — «Динамо», «Зенит» — «Факел» и другие матчи
Николич: «Ничейный результат с «Рубином» обиден»
«Спартак» — «Динамо». Онлайн-трансляция матча РПЛ
«Пари НН» — «Локомотив». Онлайн-трансляция матча РПЛ
Чудо-пасы Файзуллаева не помогли ЦСКА с «Рубином». Казанцы прервали серию поражений
РПЛ, расписание и результаты матчей 9-го тура: «Спартак» — «Динамо», «Пари НН» — «Локомотив» и другие
ЦСКА сыграл вничью с «Рубином». Онлайн-трансляция матча РПЛ
Сегодня
Вчера
Неделя