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Сегодня, 17:24

Деменко: «Крылья Советов» способны преподнести «Спартаку» сюрприз»

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Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко считает, что «Крылья Советов» способны отобрать очки у красно-белых в гостевом матче 3-го тура РПЛ.

«В уверенной победе «Спартака» есть сомнения. То, что «Крылья Советов» проиграли в двух первых турах, еще ни о чем не говорит.

Матч в любом случае начнется с чистого листа. Самарцы способны противостоять москвичам и преподнести сюрприз. Сейчас в РПЛ многие команды даже в проигранных встречах показывают хороший открытый футбол. Это относится и к «Крыльям Советов». Поэтому я думаю, что в этом матче будет много забитых мячей, а победить может любой», — цитирует Деменко Vprognoze.ru.

Встреча между командами состоится в понедельник, 5 августа. Стартовый свисток на «Открытии Банк Арене» в Москве прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Источник: Vprognoze.ru
Максим Деменко
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
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