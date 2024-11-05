Деменко — о продлении контракта «Краснодара» с Кордобой: «Это важно и для клуба, и для футболиста»

Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко прокомментировал новость о том, что клуб заключил новое соглашение с 31-летним колумбийским нападающим Джоном Кордобой до лета 2027 года.

«Это важно и для клуба, и для футболиста. Я думаю, что, может быть, и на лучших условиях подписал контракт. Клуб понимает, что подписывает хорошего игрока и сможет его в дальнейшем продать. Футболист тренируется, выступает за команду, а если поступит хорошее предложение, то его можно будет продать.

Думаю, к Кордобе есть интерес. Потому я и говорю, что это выгодно обеим сторонам. Что касается бомбардирской гонки, то впереди много игр, все может поменяться, и кто-то другой ввяжется в борьбу. Главное, что футболист поступает как профессионал в отношении клуба», — цитирует Деменко Metaratings.ru.

Кордоба выступает за «Краснодар» с июля 2021 года. Он провел в команде 99 матчей, забил 53 гола и сделал 24 результативные передачи. В сезоне-2024/25 на счету форварда 8 забитых мячей и 4 голевые передачи в 14 встречах.

По информации «СЭ», Кордоба по новому контракту с «Краснодаром» будет зарабатывать 4,7 миллиона евро в год вместе с бонусами.