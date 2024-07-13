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Сегодня, 12:56

Деменко считает, что «Зениту» больше подойдет Кордоба, чем Соболев

Руслан Минаев
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Бывший полузащитник «Зенита» Максим Деменко считает, что форвард «Краснодара» Джон Кордоба лучше подойдет сине-бело-голубым, чем нападающий «Спартака» Александр Соболев.

«Кордоба был бы интересным вариантом для «Зенита» вместо Соболева, это хороший футболист. Но тут стоит вопрос суммы. Сейчас не так просто найти сильного игрока. У Кордобы быстрый бег, хорошая стартовая скорость, а у Соболева такого нет, он берет другим», — цитирует Деменко Legalbet.

31-летний Кордоба в прошлом сезоне забил 15 голов и сделал 3 результативные передачи в 27 матчах РПЛ.

На счету 27-летнего Соболева в прошлом сезоне — 5 голов и 6 результативных передач в 27 играх чемпионата России.

Источник: legalbet.ru
Александр Соболев
Джон Кордоба
Максим Деменко
ФК Зенит
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