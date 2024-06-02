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Сегодня, 20:14

Деменко: «Мусаев будет доверять Агкацеву, а Дюпина берут для конкуренции»

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Экс-футболист «Краснодара» Максим Деменко прокомментировал возможный переход в команду голкипера «Рубина» Юрия Дюпина.

Ранее авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что нынешний основной вратарь «быков» Матвей Сафонов этим летом перейдет в «ПСЖ».

«Агкацев — претендент на место основного вратаря «Краснодара». Дюпин тоже себя хорошо проявил в «Рубине». Сейчас между ними будет конкуренция в клубе. «Краснодару» нужен еще один вратарь, поэтому выбрали Дюпина.

Станислав показал, что он - уверенный в себе голкипер. Мусаев будет больше доверять Агкацеву, потому что он молодой вратарь. Дюпин может передавать опыт Станиславу и конкурировать с ним за место основного голкипера», — цитирует Деменко «РБ Спорт».

В завершившемся сезоне «Краснодар» впервые в клубной истории завоевал серебряные медали РПЛ.

Источник: «РБ Спорт»
Максим Деменко
Матвей Сафонов
Юрий Дюпин
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Станислав Агкацев
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