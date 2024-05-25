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Сегодня, 18:10

Деменко: «Верю в интерес со стороны «ПСЖ» к Сафонову»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко отреагировал на информацию об интересе «ПСЖ» к голкиперу «Краснодара» Матвею Сафонову.

«Я верю в интерес со стороны «ПСЖ» к Сафонову, все возможно. Но я удивлен тому, что «ПСЖ» ищет футболистов в РПЛ. Парижане могут позволить себе купить практически любого игрока, поэтому приятно, что они следят за нашим чемпионатом. Если это правда, то Матвею нужно переходить, такие предложения бывают раз в жизни», — цитирует Деменко «РБ Спорт».

22 мая появилась информация о том, что «ПСЖ» близок к соглашению с «Краснодаром» по трансферу 25-летнего российского голкипера.

Источник: «РБ Спорт»
Максим Деменко
Матвей Сафонов
Футбол
ФК Краснодар
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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