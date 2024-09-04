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Сегодня, 07:57

Деменко: «Агкацев после ухода Сафонова почувствовал уверенность, что теперь он — первый номер «Краснодара»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко оценил игру вратаря краснодарской команды Станислава Агкацева.

«Даже в матчах на старте сезона, когда «Краснодар» буксовал, к Агкацеву вопросов не было. Стас после ухода Сафонова почувствовал уверенность, что теперь он – первый номер в команде. Конечно, есть Дюпин, который в любой момент может заменить его, но видно, что Стасу доверяют. По тому, что мы видим на старте сезона, можно сказать, что Агкацев полноценно заменил Сафонова. Это видно по результатам и по игре «Краснодара».

По сути ситуация получилась выигрышной для всех. Сафонов – в «ПСЖ», Агкацев наконец в основе, а у «Краснодара» как был отличный вратарь, так и остался. Получилось, что хорошо всем. Клуб обогатился и дал возможность Агкацеву проявлять себя. Плюс ещё взяли опытного и готового вратаря, который может в любой момент подменить. Со всех сторон получилась отличная сделка», – цитирует Legalbet Деменко.

В этом сезоне Агкацев сыграл 10 матчей во всех турнирах, пропустил 7 голов и 6 раз отыграл на ноль.

Источник: Legalbet
Максим Деменко
Футбол
ФК Краснодар
Станислав Агкацев
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