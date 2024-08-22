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Сегодня, 02:17

Деменко: «Для «Спартака» отсутствие Глушенкова и Вендела — это плюс»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Максим Деменко считает, что отсутствие полузащитника сине-бело-голубых Максима Глушенкова в матче 6-го тура РПЛ станет плюсом для красно-белых.

«Человек забивает в каждом матче — где хет-трик, где дубль. Это действительно сейчас ключевой игрок для «Зенита» — как и Вендел. Для «Спартака» их отсутствие — это плюс», — цитирует «Газета.Ru» Деменко.

«Спартак» сыграет против «Зенита» в субботу, 24 августа, в Санкт-Петербурге. Начало — в 17:30 по московскому времени.

Источник: «Газета.Ru»
Максим Деменко
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Максим Глушенков
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