Деменко: «Для «Спартака» отсутствие Глушенкова и Вендела — это плюс»

Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Максим Деменко считает, что отсутствие полузащитника сине-бело-голубых Максима Глушенкова в матче 6-го тура РПЛ станет плюсом для красно-белых.

«Человек забивает в каждом матче — где хет-трик, где дубль. Это действительно сейчас ключевой игрок для «Зенита» — как и Вендел. Для «Спартака» их отсутствие — это плюс», — цитирует «Газета.Ru» Деменко.

«Спартак» сыграет против «Зенита» в субботу, 24 августа, в Санкт-Петербурге. Начало — в 17:30 по московскому времени.