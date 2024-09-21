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Сегодня, 03:25

Деменко: «Когда у «Спартака» сложные соперники, команда проявляет характер»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-полузащитник «Спартака» Максим Деменко поделился мнением оп предстоящем матче против «Динамо» в 9-м туре РПЛ.

«Красно-белые» то выдают грандиозную игру, то, когда надо брать очки, «Спартак» этого не делает. Так что результат матча для меня непредсказуем. С любой командой, которая играет в открытый футбол, будет проще. Тем более, аутсайдеры часто мотивированы даже больше, чем соперники, которые выше них классом.

Когда у «Спартака» сложные соперники, команда проявляет характер. Мы помним матч с «Зенитом» и сумасшедшую самоотдачу у «красно-белых». Почему ее нет с командами классом ниже — это вопрос к тренеру. Он должен добиваться от ребят максимальной отдачи с каждым соперником. А с сильными командами «Спартак» играет лучше. Хотя фаворитом кого-то в предстоящих матчах сложно назвать. Даже у «Зенита» происходят провалы. Тут важна будет реализация моментов. Я жду от москвичей хорошего футбола в ближайших матчах», — цитирует «Евро-Футбол.ру» Деменко.

Матч «Спартак» — «Динамо» состоится в воскресенье, 22 сентября. Начало игры — 16:30 по московскому времени.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005751760_demenko_-_o_matche_spartak_-_dinamo_so_slojnyimi_sopernikami_spartak_vsegda_proyavlyaet_harakter
Максим Деменко
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)

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