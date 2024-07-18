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Сегодня, 00:35

Деменко: «В атакующих действиях «Краснодара» видим разнообразие, а вот в оборонительных есть проблемы»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший игрок «Краснодара» Максим Деменко считает, что краснодарской команде необходимо усиление оборонительной линии.

«Выводы о том, что ждет команду в предстоящем сезоне, по одной игре делать рано. Другое дело, что «Зенит» к матчу за Суперкубок подошел очень серьезно. Футболисты, которые пополнили состав сине-бело-голубых, пришлись ко двору. «Краснодар» не останавливается, скоро вернется Кордоба, но «Зенит», наверно, сделал выводы из прошедшего чемпионата, и сейчас мы видим немного другую команду.

Какая линия у «Краснодара» нуждается в усилении? Оборонительная. В атакующих действиях команды мы видим разнообразие, а вот в оборонительных есть проблемы. Я уверен, что «Краснодар» будет искать игроков. Другое дело, что сейчас не каждый примет решение переехать в Краснодар, зная логистику. Но, с другой стороны, финансовая составляющая никуда не делась, и другие футболисты всё равно будут рассматривать», — цитирует Metaratings.ru Деменко.

Источник: Metaratings.ru
Максим Деменко
Футбол
ФК Краснодар
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