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Сегодня, 04:24

Деменко: «Зенит» трансфером Соболева хочет ослабить «Спартак»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита» Максим Деменко прокомментировал возможный переход нападающего красно-белых Александра Соболева в клуб из Санкт-Петербурга.

«Согласен с посылом, что «Зенит» трансфером Соболева хочет ослабить «Спартак». Но только при одном условии: если речь не идет об обмене. А «Спартак» же говорит: отдайте нам Сергеева, мы меняемся. И тогда это другой вопрос. Если трансфер — то да. А если обмен, то как тот же Сергеев отреагирует? Конечно, ему будет неприятно», — цитирует «Газета.Ru» Деменко.

Ранее сообщалось, что Соболев летом может перейти в «Зенит». По информации «СЭ», «Спартак» согласен отпустить футболиста в питерский клуб за 11 миллионов евро, при этом сине-бело-голубые не готовы платить такую сумму за 27-летнего россиянина.

Источник: «Газета.Ru»
Александр Соболев
Максим Деменко
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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