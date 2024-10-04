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Деменко: «Чтобы понимать, чего при нем добьется «Оренбург», он должен поработать»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший полузащитник московского «Спартака» Максим Деменко хотел бы видеть главным тренером «Оренбурга» экс-игрока сборной России Александра Мостового.

«Деограсии доверяли руководители, но результата не стало. Я вообще сторонник, чтобы у нас работали российские тренеры. Не думаю, что наши уступают иностранцам.

Сходу не скажешь, кто мог бы возглавить «Оренбург». Сейчас без работы может оказаться Игорь Осинькин. Есть Сергей Юран. Мостовой сказал, что готов стать главным тренером «Оренбурга»? Ха-ха, да я вообще не вижу проблемы! Он же футбольный человек, есть знания. Проблем у него не будет. Если он сделает этот шаг, то почему нет. Это будет интересно. Чтобы понимать, чего при нем добьется команда, он должен поработать», — цитирует Legalbet Деменко.

3 октября «Оренбург» объявил об увольнении Давида Деограсии с поста главного тренера. Он работал с командой с августа 2023 года. В этом сезоне «Оренбург» набрал 7 очков в 10 матчах и занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.

На этой неделе «Спартак» объявил, что Мостовой, проходящий обучение в академии РФС по программе А-УЕФА + В-УЕФА для профессиональных игроков, будет стажироваться в клубе.

 
Давид Деограсия. «Оренбург» отправил Деограсию в отставку! На его место уже очередь
Источник: Legalbet
Александр Мостовой
Максим Деменко
Футбол
ФК Оренбург

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