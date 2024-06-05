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Сегодня, 02:26

Деменко: «Сейчас все зависит от самого Соболева и его желания переходить в «Зенит»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Максим Деменко прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего «Спартака» Александра Соболева в «Зенит».

«Сейчас все зависит от самого Соболева и его желания переходить в «Зенит». А что касается трансфера, то Соболев в любом случае пригодится «Зениту». Но, с другой стороны, это ослабляет конкурента. Тем более, что еще и к Кассьерре может быть повышенный интерес, возможность хорошо заработать на его трансфере. И если брать российских форвардов, то Соболев еще достаточно молодой, привлекается в сборную, он перспективен. Поэтому в этом плане «Зенит» правильно делает все эти моменты», — цитирует «Спорт День за Днем» Деменко.

В сезоне-2023/24 Соболев провел за московскую команду 34 официальных матча в РПЛ и Кубке России, забив в них 10 мячей и отдав 9 голевых передач.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/demenko-sobolev-v-zenite-negativ-budet
Александр Соболев
Максим Деменко
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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