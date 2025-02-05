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Сегодня, 07:32

Деменко: «Медина не оправдал оказанного доверия в «Спартаке»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко прокомментировал возможный уход из московского клуба полузащитника Хесуса Медины.

«Медина может быть претендентом на уход. Все-таки он не так часто играет в основном составе. От него ожидали гораздо больше при переходе. Это нераскрывшийся футболист. Да, у него есть плюсы, но это не связующий игрок, как Барко. Медина не оправдал оказанного доверия, особенно за те деньги, за которые его брали из ЦСКА. Но точно мы не ещё не знаем, с кем «Спартак» расстанется.

В этом году «Спартак» серьезно нацелился на чемпионство. Разрыв от первого места так сократился, что никто не ожидал. Поэтому сейчас идут приобретения футболистов. Но что из этого получится? Нужно время. «Спартак» начал перестройку и чтобы понять, прав ли спортивный директор и Станкович, нужно 4-5 туров минимум. Но к главному тренеру однозначно есть доверие», — цитирует Legalbet Деменко.

Источник: Legalbet
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Максим Деменко
Хесус Медина
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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