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Сегодня, 18:08

Максим Деменко: «Краснодар» заслуженно обыграл «Зенит»

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Бывший футболист «Краснодара» и «Зенита» Максим Деменко прокомментировал победу «быков» над петербургской командой в матче 10-го тура РПЛ со счетом 2:0.

«Матч очень хороший получился. «Краснодар» заслуженно обыграл «Зенит», — приводит «РБ Спорт» слова Деменко. — Да, в моменте с первым голом была ошибка Вячеслава Караваева. Но с другой стороны, Джон Кордоба очень здорово сориентировался и сыграл в этой ситуации. Думаю, прошедшая встреча придала уверенности подопечным Мурада Мусаева, что они могут дальше продолжать так играть и набирать очки».

«Краснодар» возглавил турнирную таблицу чемпионата России. «Быки» опережают «Локомотив» (у команд по 24 очка) благодаря победе в очной встрече, у «Зенита» — 23 очка.

Источник: bookmaker-ratings.ru
Максим Деменко
ФК Зенит
ФК Краснодар

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