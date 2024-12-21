Деменко: «Клаудиньо и Вендел меня разочаровали, они могут играть лучше»

Бывший футболист «Зенита» Максим Деменко оценил игру полузащитников сине-бело-голубых Клаудиньо и Вендела в текущем сезоне РПЛ.

«Клаудиньо и Вендел являются достаточно опытными футболистами, поэтому странно, что они не смогли себя проявить в первой части сезона на их привычном уровне. Они способны гораздо больше пользы приносить команде, но этого не делают. В чем причина? Сложно сказать. Может быть, они уже устали от нашего чемпионата. Впрочем, тот же Халк постоянно выкладывался за «Зенит». Может ли отсутствие еврокубков повлиять на мотивацию Вендела и Клаудиньо? Не исключаю этого», — приводит слова Деменко «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне на счету Вендела 15 матчей в РПЛ, 1 гол и 8 результативных передач. В активе Клаудиньо 16 матчей в чемпионате России и 5 голевых передач.