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Премьер-лига (РПЛ). Новости

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Сегодня, 21:23

Деменко: «Клаудиньо и Вендел меня разочаровали, они могут играть лучше»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист «Зенита» Максим Деменко оценил игру полузащитников сине-бело-голубых Клаудиньо и Вендела в текущем сезоне РПЛ.

«Клаудиньо и Вендел являются достаточно опытными футболистами, поэтому странно, что они не смогли себя проявить в первой части сезона на их привычном уровне. Они способны гораздо больше пользы приносить команде, но этого не делают. В чем причина? Сложно сказать. Может быть, они уже устали от нашего чемпионата. Впрочем, тот же Халк постоянно выкладывался за «Зенит». Может ли отсутствие еврокубков повлиять на мотивацию Вендела и Клаудиньо? Не исключаю этого», — приводит слова Деменко «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне на счету Вендела 15 матчей в РПЛ, 1 гол и 8 результативных передач. В активе Клаудиньо 16 матчей в чемпионате России и 5 голевых передач.

Источник: РБ Спорт
Клаудиньо
Максим Деменко
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
ФК Зенит
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