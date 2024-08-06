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Сегодня, 11:07

Деменко — об Угальде: «Слова поддержки от Станковича очень ему дороги»

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Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко в разговоре с «СЭ» оценил нынешнюю форму нападающего красно-белых Манфреда Угальде.

«Слова поддержки от Станковича очень ему дороги. Деян сам был великим игроком, прошедшим футбольную школу, и он полностью понимает насколько это важно. Если же говорить об Угальде, то он сейчас уже лучше акклиматизировался и теперь будет больше пахать и работать на команду. Давайте, к примеру, вспомним ситуацию с Касьеррой. Он после перехода из «Сочи» вообще долгое время не мог найти себя в «Зените», но тренер ему доверял. И уже на следующий год он стал лучшим бомбардиром РПЛ», — сказал Деменко «СЭ».

В этом сезоне 22-летний Угальде забил 4 гола в 4 матчах за «Спартак».

Денис Сафронов

Максим Деменко
Манфред Угальде
ФК Спартак (Москва)
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