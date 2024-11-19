Деменко: «Локомотив» радует игрой, у «Спартака» же есть проблемы»

Сегодня, 15:14
Бывший полузащитник московского «Спартака» Максим Деменко высказался о предстоящем матче красно-белых против «Локомотива» в 16-м туре РПЛ.
«Локомотив» в этом сезоне нас радует игрой и борьбой за первое место. У «Спартака» же есть проблемы. Да, с характером, но это непредсказуемая команда. В этом матче я никого не считаю фаворитом, обе команды могут победить. Но по игре «Локомотив» смотрится хорошо. «Спартак» сыграет без Литвинова и Бабича? Бабич — это потеря, он важен для центра обороны. Литвинов тоже пользуется доверием у Деяна Станковича. Не думаю, что «Спартаку» нужно уделять дополнительное внимание Алексею Батракову. Да, пристально приглядывать надо, но не надо действовать с ним персонально. Если «Спартак» проиграет в этом матче, то его шансы на бронзу будут туманны. «Спартак» сам себе создает проблемы. Если отрыв будет девять очков, то это уже много. Дальше могут возникнуть и другие проблемы», — заявил Деменко корреспонденту Legalbet.
После 15 туров в нынешнем сезоне РПЛ «Локомотив» с 34 очками занимает третью строчку турнирной таблицы. В субботу, 23 ноября, железнодорожников ожидает встреча со «Спартаком». Матч начнется в 18.00 по мск.
|И
|М
|О
|1
|Краснодар
|15
|32-7
|37
|2
|Зенит
|15
|33-7
|36
|3
|Локомотив
|15
|30-18
|34
|4
|Динамо
|15
|31-17
|30
|5
|Спартак
|15
|25-12
|28
|6
|ЦСКА
|15
|24-10
|27
|7
|Рубин
|15
|17-22
|19
|8
|Ростов
|15
|20-26
|17
|9
|Акрон
|15
|19-30
|16
|10
|Пари НН
|15
|15-27
|15
|11
|Динамо Мх
|15
|9-14
|15
|12
|Кр. Советов
|15
|13-23
|12
|13
|Химки
|15
|16-28
|12
|14
|Факел
|15
|10-23
|12
|15
|Ахмат
|15
|13-29
|9
|16
|Оренбург
|15
|16-30
|8
|И
|Г+П
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|14
|16 (10+6)
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|11 (8+3)
|
|
Эсекиэль Барко
Спартак
|14
|10 (5+5)