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Сегодня, 15:29

Деменко: «В весенней части сезона самый большой прогресс в игре — у «Динамо»

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Бывший нападающий ряда российских клубов Максим Деменко считает, что у «Динамо» в весенней части сезона наблюдается значительный прогресс в игровом компоненте.

«Если смотреть по этой, весенней части сезона, то большой прогресс в плане качества игры демонстрирует «Динамо». Хотя этот клуб как-то не принято причислять к претендентам на титул. Но они хорошо выглядят. И забивают много. И могут в обороне надежно сыграть, как было в матче с «Зенитом», — цитирует Деменко «РБ Спорт».

«Динамо» после 27 туров чемпионата России занимает третье место с 50 очками. В оставшихся встречах РПЛ бело-голубые сыграют с «Балтикой», «Крыльями Советов» и «Краснодаром».

Источник: «РБ Спорт»
Максим Деменко
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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