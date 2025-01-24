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Сегодня, 07:29

Деменко: «Краснодар» и до трансфера Клаудиньо имел хорошие шансы на чемпионство»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко оценил шансы краснодарской команды на чемпионство после ухода из «Зенита» Клаудиньо.

«Честно, что-то парадоксальное творится в «Зените». Уходят основообразующие игроки. Все-таки Вендел и Калудиньо — лидеры команды. Может быть, они уже устали от нашего чемпионата, хотят нового. Они стали чемпионами, заработали хорошие деньги.

«Краснодар» и до трансфера Клаудиньо имел хорошие шансы на чемпионство. Теперь с его уходом эти шансы повышаются. Конечно, мы не знаем как команда начнет чемпионат, всё-таки и «Спартак» приближается. Если брать по игре, то «быки» ближе к золотым медалям. Главным конкурентом был «Зенит», теперь в какой-то степени будет легче», — цитирует Legalbet Деменко.

После 18 туров «Краснодар» и «Зенит» занимают первое и второе места в турнирной таблице соответственно. Обе команды набрали по 39 очков.

Лусиано Гонду, Луис Энрике и&nbsp;Максим Глушенков. Как «Зенит» изменится с Луисом Энрике и без Клаудиньо? У Семака есть два варианта состава
Источник: Legalbet
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Максим Деменко
Футбол
ФК Краснодар
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