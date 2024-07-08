Деменко: «Спартаку» нужно брать пример с «Краснодара» в плане работы на трансферном рынке»

Бывший футболист «Спартака» и «Краснодара» Максим Деменко отреагировал на новость о том, что москвичи близки к подписанию полузащитника Эсекьеля Барко из «Ривер Плейт».

«Конечно, это очень крупная сумма, если действительно его купят за 14-16 миллионов евро, как говорится в прессе. И это большой риск. Честно сказать, я не знаком с игрой Барко, как и большинство любителей футбола в России, но вряд ли москвичи просто так будут отдавать такие деньги за обычного футболиста. Вероятно, Барко как минимум талантлив, если речь идет о такой сумме. Но я бы посоветовал «Спартаку» брать пример с «Краснодара» на трансферном рынке, ведь «быки» умеют находить качественных футболистов за более скромные деньги. И, кстати, тоже активно ведут поиски именно в Южной Америке», — приводит слова Деменко «РБ Спорт».

Контракт Барко с «Ривер Плейт» рассчитан до декабря 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 9 миллионов евро.