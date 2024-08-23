Деменко: «В матче «Зенит» — «Спартак» может случиться любой результат»

Экс-полузащитник «Зенита» и «Спартака» Максим Деменко поделился ожиданиями от матча между своими бывшими клубами в 6-м туре РПЛ.

«Нужно ли «Спартаку» сразу пытаться играть первым номером? Важно, что у «Зенита» не будет ключевых футболистов и это может отразиться на игре петербуржцев. «Спартак» в любом случае будет играть в свой футбол. Станкович наверняка изучает игру «Зенита» и ищет слабые стороны. Тактика может меняться в зависимости от счета на табло.

Повлияет ли на картину игры первый забитый мяч? Вполне, ведь второй команде нужно будет отыгрываться и можно получить еще гол в свои ворота после контратаки. Может ли победить «Спартак»? А кто ожидал, что «Химки» отберут очки у «Зенита»? Сейчас в нашем чемпионате часто команды удивляют болельщиков, поэтому может случиться любой результат», – цитирует «РБ Спорт» Деменко.

Матч «Зенит» – «Спартак» пройдет 24 августа в Санкт-Петербурге. После пяти туров сине-бело-голубые с 13 очками лидируют в турнирной таблице чемпионата России, а красно-белые идут на 4-й строчке – 10 очков.