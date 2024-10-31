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Сегодня, 23:28

Деменко: «Со стороны кажется, что в «Рубине» существует внутренний конфликт»

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Экс-футболист «Спартака» Максим Деменко поделился мнением о результатах «Рубина» в текущем сезоне РПЛ.

«Странно, что в СМИ пишут о возможном увольнении Рахимова, ведь команда идет на 7-м месте в таблице — выше только московские команды, «Зенит» и «Краснодар». Разве можно в таких условиях прыгнуть выше? Не думаю, что перед Рахимовым была поставлена задача занять место с пятого и выше...Со стороны кажется, что в «Рубине» существует внутренний конфликт. Рахимов — честный и справедливый тренер, но порой довольно эмоциональный, всякое могло случиться. Мы не узнаем, что там происходит, ведь это внутренняя кухня. Посмотрим, чем закончится эта история, но явно «Локомотиву» будет непросто в грядущем матче», — сказал Деменко «РБ Спорт».

«Рубин» с 18 очками занимает 7 место в таблице РПЛ.

Источник: bookmaker-ratings.ru
Максим Деменко
ФК Рубин (Казань)

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