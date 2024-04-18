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Сегодня, 21:42

Деменко отметил изменения в игре «Спартака» после ухода Абаскаля

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист «Краснодара» и «Зенита» Максим Деменко поделился мнением об изменениях в игре красно-белых после ухода Гильермо Абаскаля.

«По игре с «Зенитом» видно, что у команды есть тактические изменения. Большую часть времени гости играли по схеме 4-4-2. Понятно, что очень хорошо сыграл Максименко, но все равно я заметил некую стабильность в игре «Спартаке». Учитывая то, что с «Зенитом» играли на выезде, москвичи оставили хорошее впечатление после всех неурядиц, которые были у команды. Схема больше бросилась в глаза, потому что Абаскаль играл в три защитника. Думаю, что сейчас это самая оптимальная схема для «Спартака». Понятно, что питерцы выглядели чуть лучше, но мы видим, что это была совсем другая команда», — приводит слова Деменко «Евро-Футбол.Ру».

«Спартак» 14 апреля объявил об увольнении 35-летнего Абаскаля. Испанский специалист возглавлял клуб из Москвы с лета 2022 года. Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» стал Владимир Слишкович.

Источник: Евро-Футбол.Ру
Максим Деменко
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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