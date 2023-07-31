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Сегодня, 16:27

Деменко: «Спартаку» по силам обыграть «Балтику»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко поделился ожиданиями от матча второго тура РПЛ с «Балтикой».

«Конечно, «Спартаку» по силам обыграть «Балтику» и догнать «Краснодар» на вершине турнирной таблицы РПЛ. Думаю, москвичи на это и настраиваются. Но случиться может все. Мне понравилась игра «Спартака» в матче с «Краснодаром». А вот что касается встречи с «Оренбургом», то в ней москвичи испытывали проблемы. Хотя возможно дело в том, что оренбуржцы являются для них неудобным соперником. В любом случае, у «Спартака» сейчас есть возможность опередить «Зенит» на 2 очка. И это послужит дополнительной мотивацией», — приводит слова Деменко Vprognoze.ru.

Матч между «Балтикой» и «Спартаком» состоится 31 июля в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало — в 19.30 мск.

Источник: Vprognoze.ru
Максим Деменко
Футбол
РПЛ
ФК Балтика
ФК Спартак (Москва)
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