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Деменко: «Проблем у «Зенита» в матче с «Балтикой» не будет»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-полузащитник «Зенита» Максим Деменко поделился ожиданиями от матча сине-бело-голубых против «Балтики» в 23-м туре РПЛ.

«Проблем у «Зенита» не будет, как мне кажется. Команда свои очки наберет. Если бы играли в Калининграде после выезда в Москву, то тогда проблемы в теории могли бы появиться. Но «Зенит» играет дома при своих болельщиках и определенно будет явным фаворитом. Важно будет лишь то, когда мы увидим первый гол в этом поединке. Если «Зенит» забьет быстрый мяч, то одержит легкую победу», — цитирует «РБ Спорт» Деменко.

Матч «Зенит» — «Балтика» состоится в воскресенье, 7 апреля. Начало встречи — 16.30 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/maksim-demenko-u-zenita-ne-budet-problem-v-matche-s-baltikoj/
Максим Деменко
Футбол
ФК Балтика
ФК Зенит
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