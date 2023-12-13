Бывший игрок «Зенита» Максим Деменко подвел итоги первого отрезка сезона РПЛ для «Спартака».

«Если бы команда добрала очка четыре, то можно было бы поставить четверку, ведь разница с конкурентами была бы в одну игру. Нападение у команды есть, но еще один хороший игрок не помешал бы. Мы видели историю с Соболевым. Надеюсь, Абаскаль уберет принципиальные моменты с дисциплиной. С Соболевым «Спартак» играет очень интересно. Много атак можно развивать. Из новичков выделю Бабича. Бонгонда неплохо начал сезон, но, видимо, снизил к себе требования, потому что в конце мы вообще его не видели на поле. Что касается Рябчука — это неплохой защитник, быстрый, но мы видели очень много брака с его стороны. А если говорить о Медине, вначале он неплохо смотрелся, но все ждали от него большего. Для меня это самое большое разочарование, если говорить о новичках «Спартака», — приводит слова Деменко «Евро-Футбол.Ру».

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков в 18 матчах.