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Сегодня, 23:01

Максим Деменко: «Лещук не избегает выхода на поле, он ждет свой шанс»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко прокомментировал новость, что голкипер «Динамо» Игорь Лещук продлил контракт с бело-голубыми.

«Почему Лещук не пытается найти клуб, где будет постоянно играть? Вероятно, его все устраивает. Он отлично справляется с ролью запасного вратаря, причем делает это на протяжении многих сезонов. В каждой команде есть запасной вратарь, как без этого? Вот Лещук, видимо, для себя понял, что так ему комфортно и менять он ничего не планирует. Хотя каждый футболист хочет выходить на поле, не думаю, что Лещук является исключением, просто он ждет свой шанс. Если Шунин завершит карьеру в ближайшие годы, то у Лещука этот шанс появится», — приводит слова Деменко «РБ Спорт».

Новый контракт Лещука с «Динамо» рассчитан до лета 2028 года. Соглашение Шунина с бело-голубыми истекает этим летом.

Источник: РБ Спорт
Максим Деменко
ФК Динамо (Москва)
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