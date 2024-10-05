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Сегодня, 21:54

Деменко — о победе «Спартака» над «Ростовом»: «Совершенно не ожидал, что команда Карпина так рассыплется»

Деменко отреагировал на победу «Спартака» над «Ростовом»
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Бывший игрок «Спартака» Максим Деменко в комментарии для «СЭ» поделился впечатлениями от победы красно-белых над «Ростовом» (3:0) в матче 11-го тура РПЛ.

«Честно говоря, еще до матча говорил, что любая команда может победить, но я совершенно не ожидал, что команда Карпина так рассыплется. 3:0 еще в первом тайме, хотя могло быть и больше. Наверно, можно смело говорить о том, что ошибка, приведшая к первому голу, очень сильно повлияла на команду. Сколько раз уже говорили о том, что такие передачи вратарю очень рискованно делать и вот это привело к голу. После Шамар забил свои два гола и исход матча уже был решен», — сказал Деменко «СЭ».

«Спартак» набрал 19 очков и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице чемпионата России, обойдя ЦСКА, у которого 17 баллов и еще один матч в запасе. «Ростов» (12 очков) сохраняет девятое место. Команда Валерия Карпина не забивает в четвертом матче РПЛ подряд.

Денис Сафронов

Максим Деменко
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)

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