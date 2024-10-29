Деменко: «Зиньковскому надо ждать нового тренера или переходить в другую команду»

Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко оценил ситуацию полузащитника красно-белых Антона Зиньковского.

«Зиньковскому надо определиться. Можно остаться в «Спартаке» и ждать нового тренера, ждать своего шанса. Либо уже нужно переходить в другую команду и играть. Может, финансово Зиньковского всё устраивает, а другие столько не дадут. Бесплатно его тоже не отдадут. Чем дольше он сидит в запасе, тем меньше шансов у него найти серьезный клуб», — цитирует Деменко Legalbet.

В текущем сезоне 28-летний полузащитник провел 12 матчей за «Спартак» во всех турнирах, отличившись тремя голевыми передачами.