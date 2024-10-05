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Сегодня, 22:05

Деменко — о безвыигрышной серии «Ростова»: «Есть проблемы, сейчас команда находится в психологической яме»

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Бывший игрок «Спартака» Максим Деменко прокомментировал «СЭ» серию «Ростова» без побед после разгрома от красно-белых (0:3).

«Сложно не согласиться с тем, что у «Ростова» в этом сезоне есть проблемы. Мы всегда знали, что «Ростов» — это боевая команда, плюс с тренером сборной России во главе. Но последние матчи точно указывают на то, что не все у команды получается, и она не показывает тот футбол и результат, который хотят видеть тренер и болельщики. Возможно, сейчас команда находится в психологической яме, а поражения сильно влияют психологически на игроках. Наверное, поэтому мы не видим в последних играх, чтобы игроки, если и играли неудачно, то хотя бы проявляли свой характер», — сказал Деменко «СЭ».

«Спартак» набрал 19 очков и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице чемпионата России, обойдя ЦСКА, у которого 17 баллов и еще один матч в запасе. «Ростов» (12 очков) сохраняет девятое место. Команда Валерия Карпина не забивает в четвертом матче РПЛ подряд.

Денис Сафронов

Максим Деменко
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)

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