Деменко: «Если «Зенит» не отпустит Клаудиньо, создаст себе больше проблем»

Бывший полузащитник «Зенита» Максим Деменко прокомментировал возможной переход полузащитника сине-бело-голубых Клаудиньо в «Палмейрас».

Ранее сообщалось, что руководство бразильского клуба на этой неделе проведет переговоры с представителями «Зенита» по поводу трансфера 25-летнего полузащитника. Петербургский клуб хочет выручить от продажи Клаудиньо от 15 до 17 миллионов евро.

«Я думаю, что уход Клаудиньо в любом случае станет потерей для «Зенита». Другое дело, сейчас же непонятно, как выплатят деньги за трансфер. Вопрос к Клаудиньо, почему он принимает такое решение. Наверное, Сергей Богданович еще будет с ним разговаривать. Если Клаудиньо сейчас не отпустить, когда он очень хочет уйти, «Зенит» создаст себе еще больше проблем», — приводит слова Деменко «Спорт День за Днем».

В сезоне-2022/23 Клаудиньо забил 3 гола и сделал 8 результативных передач в 19 матчах за «Зенит». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро, контракт футболиста действует до конца июня 2027 года.