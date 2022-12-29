Максим Деменко прокомментировал возможный переход полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в ПСВ

Экс-футболист «Краснодара» Максим Деменко прокомментировал возможный переход полузащитника «быков» Эдуарда Сперцяна в ПСВ.

«Нужно понимать, что хочет Сперцян — остаться в «Краснодаре» или уйти из клуба. Может, ПСВ предлагает больше денег, чем «Краснодар». Если Эдуард собирается оставаться в российском клубе, то он должен понимать, что в ближайшее время не будет еврокубков. Думаю, ПСВ для Сперцяна — трамплин, потому что это команда не топ-класса», — сказал Деменко «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Сперцян провел за «Краснодар» 21 матч, забил 10 мячей и отдал 6 результативных передач.

Контракт воспитанника «Краснодара» с клубом действует до 2026 года, Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Сперцяна в 9 миллионов евро.