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Сегодня, 19:19

Максим Деменко прокомментировал возможный переход полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в ПСВ

Иван Шитик
Корреспондент
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Экс-футболист «Краснодара» Максим Деменко прокомментировал возможный переход полузащитника «быков» Эдуарда Сперцяна в ПСВ.

«Нужно понимать, что хочет Сперцян — остаться в «Краснодаре» или уйти из клуба. Может, ПСВ предлагает больше денег, чем «Краснодар». Если Эдуард собирается оставаться в российском клубе, то он должен понимать, что в ближайшее время не будет еврокубков. Думаю, ПСВ для Сперцяна — трамплин, потому что это команда не топ-класса», — сказал Деменко «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Сперцян провел за «Краснодар» 21 матч, забил 10 мячей и отдал 6 результативных передач.

Контракт воспитанника «Краснодара» с клубом действует до 2026 года, Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Сперцяна в 9 миллионов евро.

Эдуард Сперцян. В ПСВ отреагировали на новость о возможном переходе Сперцяна

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/maksim-demenko-psv-dlya-spertsyana-e-to-tramplin-potomu-chto-e-to-komanda-ne-top-klassa/
Максим Деменко
Эдуард Сперцян
ФК Краснодар
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