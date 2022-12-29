Максим Деменко рассказал, чем ему запомнился футбольный 2022 год

Бывший игрок «Зенита», «Спартака» и сборной России Максим Деменко рассказал, чем ему запомнился 2022 год. Он также признался, что ждет возвращения россиян к международным соревнованиям.

«Запомнился 2022 год чемпионатом мира и победой сборной Аргентины. От 2023 года позитивные ожидания. Хочется, чтобы наши клубы и сборная все-таки начали играть на международной арене. Как сложится — в европейской лиге или уже в азиатской. Хочу, чтобы в 2023 году мы увидели российские команды в еврокубках либо в азиатских турнирах. Главное, чтобы они играли, а наши болельщики их поддерживали», — сказал Деменко Vprognoze.ru.

ЧМ-2022 проходил в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Победителем турнира стала сборная Аргентины, обыгравшая в финале Францию (3:3, 4:2 по пенальти).