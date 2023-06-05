Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:53

Деменко: «Работа Федотова в ЦСКА была более заметной, чем у Семака в «Зените»

Деменко рассказал, кто заслуживает звания лучшего тренера сезона
Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший футболист «Краснодара», «Спартака» Максим Деменко рассказал, кто, по его мнению, заслуживает звания лучшего тренера сезона.

«Мне работа Федотова больше понравилась, чем Семака. С Владимиром Валентиновичем ЦСКА и «Сочи» стали серебряными призерами. Многие не верили в то, что он сможет преобразить ЦСКА. Если Федотов выиграет кубок с армейцами, то он однозначно станет лучшим тренером сезона. Понимаю, что Сергей Богданович пятикратный чемпион России с «Зенитом», это тоже дорогого стоит, но если брать весь сезон мне Федотов ближе. Можно сказать, что работа Федотова в ЦСКА была более заметной, чем у Семака. Владимиру Валентиновичу было не просто себя сразу зарекомендовать», — приводит слова Деменко «РБ Спорт».

Федотов признан лучшим тренером сезона-2022/23 в РПЛ.

Помимо Федотова, на награду претендовали Сергей Семак («Зенит») и Валерий Карпин («Ростов»).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/maksim-demenko-rabota-fedotova-v-tsska-by-la-bolee-zametnoj-chem-u-semaka-v-zenite/
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Максим Деменко
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Алимбекова-Смольская не будет выступать во время отстранения. Неожиданный поворот
Хачанов — один за всех. Карен отомстил за друга и ворвался в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
Задержанный по делу об отравлениях сидром дал показания
Силуанов заявил, что доллар бросил вызов России
Экс-разведчик США заявил о тяжелом ранении главкома ВСУ Залужного
Как работает система стабилизации цен на продукты в РФ: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент экс-игрока «Реала» Фидальго подтвердил интерес двух российских клубов к футболисту

Семшов считает, что в ближайшие 3-4 года с «Зенитом» будет нереально бороться за чемпионство