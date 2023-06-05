Деменко: «Работа Федотова в ЦСКА была более заметной, чем у Семака в «Зените»

Бывший футболист «Краснодара», «Спартака» Максим Деменко рассказал, кто, по его мнению, заслуживает звания лучшего тренера сезона.

«Мне работа Федотова больше понравилась, чем Семака. С Владимиром Валентиновичем ЦСКА и «Сочи» стали серебряными призерами. Многие не верили в то, что он сможет преобразить ЦСКА. Если Федотов выиграет кубок с армейцами, то он однозначно станет лучшим тренером сезона. Понимаю, что Сергей Богданович пятикратный чемпион России с «Зенитом», это тоже дорогого стоит, но если брать весь сезон мне Федотов ближе. Можно сказать, что работа Федотова в ЦСКА была более заметной, чем у Семака. Владимиру Валентиновичу было не просто себя сразу зарекомендовать», — приводит слова Деменко «РБ Спорт».

Федотов признан лучшим тренером сезона-2022/23 в РПЛ.

Помимо Федотова, на награду претендовали Сергей Семак («Зенит») и Валерий Карпин («Ростов»).