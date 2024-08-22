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Сегодня, 00:50

Деменко: «У «Краснодара» появляется характер»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-полузащитник «Краснодара» Максим Деменко считает, что краснодарская команда выигрывает в РПЛ за счет характера и везения.

«Отмечу стремление ребят и их характер. Забитые мячи в концовке в последних двух играх говорят о нацеленности и желании победить. У команды появляется характер. Почему его не было в первых трех матчах? Он и в начале чемпионата был, где-то не хватало везения, исполнительского мастерства. Все-таки с командами из второй восьмёрки, которые почти весь матч обороняются, играть сложнее. В последних матчах игралось легче, где-то было везение.

От идеальной игры «Краснодар» еще далек, но матчи с лидерами даются легче — обе команды атакуют. С «Динамо» хорошая встреча получится. Можно вспомнить «Зенит» с «Химками (1:1), «Спартак» с «Ахматом» (0:0), им тоже было сложно взламывать оборону», — цитирует Legalbet Деменко.

В трех последних матчах «Краснодар» обыграл ЦСКА (2:1) и «Пари НН» (2:1) в РПЛ , а также «Ахмат» (1:0) в FONBET Кубке России.

Источник: Legalbet
Максим Деменко
Футбол
ФК Краснодар
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