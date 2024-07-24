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Сегодня, 03:52

Деменко: «Соболев однозначно подошел бы «Краснодару»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» и «Краснодара» Максим Деменко считает, что Александр Соболев мог бы заменить форварда Джона Кордобу в «Краснодаре».

«Соболев однозначно подошел бы «Краснодару». Другое дело, как Мусаев, как руководители его видят в команде. Он габаритный игрок, сможет заменить Кордобу, только по скорости уступает. Он обжёгся в ситуации с «Зенитом». Для «Спартака» вся эта история не очень, болельщики недовольны. Ему надо уходить, отношение к нему поменялось», — цитирует Legalbet Деменко.

Ранее Telegram-канал «Мутко против» сообщал, что главный тренер красно-белых Деян Станкович объявил команде об уходе 27-летнего россиянина. Форвард может продолжить карьеру в «Зените».

Источник: Legalbet
Александр Соболев
Джон Кордоба
Максим Деменко
Футбол
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
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