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Сегодня, 18:34

Максим Деменко: «Игроки у «Зенита» хорошие, но самоотдачу никто не отменял»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист «Зенита» Максим Деменко считает, что сине-бело-голубым мешает побеждать в последних матчах слабая мотивация игроков.

«Это необычный сезон, все команды «рубятся» за очки. Особенно в матчах против «Зенита». Они его смотрят, изучают, престижно обыграть лидера. И против таких команд, как «Балтика», «Оренбург», «Факел», надо выходить с мотивацией. Просто выиграть на классе, на контроле мяча уже не получится. И, конечно, команда попадает в какой-то ступор, конкуренты начинают наступать на пятки, игроки нервничают. Главная причина неудач «Зенита» — самоуспокоенность, потеря мотивации? Да, этот момент присутствует. Еврокубков нет, чемпионат зенитовцы уже много раз выиграли, им, наверное, все это приелось. Игроки-то хорошие, вопросов нет, могут доминировать. Но самоотдачу никто не отменял», — приводит слова Деменко «РБ Спорт».

«Зенит» не смог победить в трех встречах чемпионата России подряд и набрал в них всего очко, уступив «Рубину» (0:2), «Динамо» (0:1) и сыграв вничью с «Факелом» (1:1).

Источник: РБ Спорт
Максим Деменко
ФК Зенит
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