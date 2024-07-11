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Сегодня, 05:43

Деменко: «Где гарантия, что тот же Соболев впишется с ходу в игру «Зенита»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-полузащитник «Зенита» и «Спартака» Максим Деменко сравнил нападающего сине-бело-голубых Ивана Сергеева с лучшим бомбардиром прошлого сезона Маттео Кассьеррой.

«Если сравнивать Сергеева, допустим, с Кассьеррой. Пришел колумбиец в команду, два гола забил, но потом вливался, год не играл — сидел под Сергеевым. В прошлом сезоне у него пошло. Начал забивать, стал лучшим бомбардиром. Стали говорить про него, а про Сергеева притихли, хотя он до этого два сезона забивал не меньше Кассьерры, а то и больше. В прошлом сезоне у него было мало игрового времени. И где гарантия, что тот же Соболев сегодня впишется с ходу в игру «Зенита»? Для меня непонятен этот риск», — цитирует «Газета.Ru» Деменко.

Ранее сообщалось, что клубы не смогли договориться о трансферной стоимости 27-летнего игрока.

Соболев выступает за «Спартак» с января 2020 года. В минувшем сезоне форвард принял участие в 34 матчах за московскую команду во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и отдал 9 результативных передач.

Источник: «Газета.Ru»
Иван Сергеев
Максим Деменко
Матео Кассьерра
Футбол
ФК Зенит
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