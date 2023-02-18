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Сегодня, 14:32

Деменко: «Если «Зенит» оступится первым, то «Спартак» может отыграть разницу»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Максим Деменко высказался о конкуренции петербургского и московского клубов в чемпионате России.

«Я считаю, что «Спартак» — главный конкурент «Зенита» в чемпионате. Если смотреть на то, как команда начинала при Абаскале и какая она сейчас, то «Спартак» прибавил. И очень важно будет, как начнут команды первые весенние туры чемпионата. Если «Спартак» оступится и «Зенит» оторвется на девять очков, то питерцы не уступят лидерство. А если «Зенит» оступится первым, то три очка разница — это можно отыграть.

То, что «Спартак» может противостоять «Зениту», это очевидно — он это доказывал в Кубке России. К тому же время непростое, иностранцам поступают предложения, некоторые уезжают из России. В каком они настроении пребывают в связи с этим, непонятно», — приводит «РБ Спорт» слова Деменко.

По итогам 17 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 42 очка. «Спартак» с 36 очками расположился на второй позиции.

 

 

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/maksim-demenko-u-spartaka-sostav-molozhe-chem-u-zenita-e-to-mozhet-stat-preimushhestvom/
Максим Деменко
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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