Деменко: «Не вижу, за счет чего «Рубин» может обыграть «Спартак»

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко высказался о матче против «Рубина» в третьем туре РПЛ.

«Не вижу, за счет чего «Рубин» может обыграть «Спартак». Они могут преподнести сюрприз в каких-то моментах, как и любая другая команда РПЛ, но не более. Красно-белые лучше по составу и игровым качествам. Этот матч будет похож на игру с «Балтикой». Реализуй свои моменты балтийцы, неизвестно, как бы все сложилось. У «Спартака» есть проблемы в обороне, они знают об этом. Моменты у казанцев будут, смогут ли они реализовать их? В атаке у москвичей все хорошо, много создают. Мотивация на «Спартак» совершенно другая у «Рубина», чем на предыдущие матчи, но красно-белые — фавориты в этой игре, сложно ждать какой-то интриги», — сказал Деменко Legalbet.

«Рубин» дома примет «Спартак» 5 августа, начало матча — 17.30 мск.